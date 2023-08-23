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Город

"Мой район. Навигатор": в "Манеже" открылась посвященная транспорту выставка

"Мой район. Навигатор": в "Манеже" открылась посвященная транспорту выставка

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В "Манеже" в рамках Московского урбанфорума открылась выставка, посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы.

Перед входом на выставку гостей встречают настоящие вагоны новых поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Вагоны открыты для посетителей. Вечером благодаря подсветке эти экспонаты превращаются в светящуюся фотозону. Кроме того, москвичей ждет мультимедийное шоу и выставка раритетных машин.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
Программа: Мой район. Навигатор
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