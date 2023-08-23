"Мой район. Навигатор": в "Манеже" открылась посвященная транспорту выставка

В "Манеже" в рамках Московского урбанфорума открылась выставка, посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы.

Перед входом на выставку гостей встречают настоящие вагоны новых поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Вагоны открыты для посетителей. Вечером благодаря подсветке эти экспонаты превращаются в светящуюся фотозону. Кроме того, москвичей ждет мультимедийное шоу и выставка раритетных машин.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".