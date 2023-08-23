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"Мой район. Навигатор": в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину
В Москве началась реставрация памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.
В 2022 году специалисты исследовали монумент и пришли к выводу, что необходимо привести в порядок постамент, скульптуру Гагарина и макет космического аппарата "Восток".
Работы пройдут в несколько этапов. В 2023 году мастера займутся стилобатом и цоколем памятника. Полностью реставрацию планируют завершить в 2025 году.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор