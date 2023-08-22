"Мой район. Навигатор": МЦД-3 открыли в столице

Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность свыше 20 районов столицы, в том числе Вешняки, Нижегородский, Лефортово и Ховрино. Третий диаметр связал станцию Ипподром в подмосковном городе Раменское и станцию Крюково в Зеленограде.

Длина маршрута – 85 километров. Поезда на третьем центральном диаметре следуют друг за другом, пассажирам теперь не нужно подстраиваться под расписание электричек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".