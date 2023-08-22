"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о выставках в рамках МУФ

Какие лифты самые быстрые? Чем антивандальное порошковое покрытие отличается от керамического? Какое стекло используют в панорамных лифтах? Все это расскажут москвичам на фестиваля городского хозяйства, который проходит в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума.

Посетители смогут отправиться в виртуальный тур по индустриальному центру компании, производящей лифтовое оборудование. С помощью технологии дополненной реальности можно будет прогуляться по цеху, увидеть работу каждого станка и узнать об особенностях разных моделей лифтов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".