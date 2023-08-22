"Мой район. Навигатор": выставка "Как найти грифона?" открыта в центре Гиляровского

В центре Гиляровского работает выставка "Как найти грифона?". Экспозиция рассказывает о мифических крылатых особях, единорогах и драконах, а также об их влиянии на городскую архитектуру.

Среди экспонатов можно увидеть редкие предметы, например, двух 500-килограммовых белокаменных львов XVII века из музея-заповедника "Коломенское", а также женский волосник с единорогами 1603 года и гипсовый слепок грифона с Дмитровского собора во Владимире.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".