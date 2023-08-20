"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о пуме Габриэле из Московского зоопарка

Москвичам рассказали о жизни пумы Габриэля, он расположился на лужайке в своем вольере и принялся за обеденную трапезу, в этот момент за ним наблюдали посетители.

Самец пумы живет в зоопарке с 2014 года. Увидев его, сотрудники дали ему это имя. По их словам, Габриэль не привык скрывать свои эмоции и у него очень выразительная мимика.

В природе эти хищники обитают в Северной и Южной Америке, они считаются самыми крупными представителями малых кошек. Длина тела животного варьируется от 100 до 190 сантиметров, а вес достигает 110 килограммов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".