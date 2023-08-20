Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05:20

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о пуме Габриэле из Московского зоопарка

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о пуме Габриэле из Московского зоопарка

Сотрудники Московского зоопарка показали, как капибара кормит своих детенышей молоком

Новости часа: ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за ухудшения погодных условий

"Актуальный репортаж": козы повредили автомобили в Балашихе

Еноты начали проникать в дома в Германии

"Актуальный репортаж": заводчики рассказали о стоимости редких породистых собак

Мурмурацию заметили в небе над столицей

Путешественник сфотографировал кита в нетипичной позе у берегов Австралии

Панды Московского зоопарка показали, как делать утреннюю растяжку

Новости регионов: электроподстанция сгорела в Ленинградской области

Москвичам рассказали о жизни пумы Габриэля, он расположился на лужайке в своем вольере и принялся за обеденную трапезу, в этот момент за ним наблюдали посетители.

Самец пумы живет в зоопарке с 2014 года. Увидев его, сотрудники дали ему это имя. По их словам, Габриэль не привык скрывать свои эмоции и у него очень выразительная мимика.

В природе эти хищники обитают в Северной и Южной Америке, они считаются самыми крупными представителями малых кошек. Длина тела животного варьируется от 100 до 190 сантиметров, а вес достигает 110 килограммов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
животныегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика