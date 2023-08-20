"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

До конца этого года завершится строительство всех пересадочных комплексов на Большой кольцевой линии (БКЛ). В данный момент активные работы идут на станции "Электрозаводская".

Строители возвели подземный коридор длиной почти 100 метров под железной дорогой Казанского направления. Уже смонтировали четыре эскалатора, монолитные работы находятся в завершающей стадии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

