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"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

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До конца этого года завершится строительство всех пересадочных комплексов на Большой кольцевой линии (БКЛ). В данный момент активные работы идут на станции "Электрозаводская".

Строители возвели подземный коридор длиной почти 100 метров под железной дорогой Казанского направления. Уже смонтировали четыре эскалатора, монолитные работы находятся в завершающей стадии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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