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"Мой район. Навигатор": горожан пригласили на фестиваль "Цветочный джем"

"Мой район. Навигатор": горожан пригласили на фестиваль "Цветочный джем"

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Москвичей пригласили на фестиваль "Цветочный джем"

Фестиваль "Цветочный джем" приглашает на площадку, которая находится недалеко от Исторического музея. Между Манежной площадью и Площадью революции расположился променад с торговыми шале и пространствами для отдыха среди деревьев и цветов.

Это настоящее царство гортензий и астр самых разных сортов. В этом оазисе можно полакомиться вкусной едой и помечтать. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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