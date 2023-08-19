03:50Город
"Мой район. Навигатор": горожан пригласили на фестиваль "Цветочный джем"
Фестиваль "Цветочный джем" приглашает на площадку, которая находится недалеко от Исторического музея. Между Манежной площадью и Площадью революции расположился променад с торговыми шале и пространствами для отдыха среди деревьев и цветов.
Это настоящее царство гортензий и астр самых разных сортов. В этом оазисе можно полакомиться вкусной едой и помечтать. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор