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"Мой район. Навигатор": строительство дворца спорта завершилось в Некрасовке
Каждый второй москвич регулярно занимается физическими активностями. А скоро приверженцев здорового образа жизни может стать еще больше, по крайней мере на юго-востоке Москвы.
Так, совсем недавно в Некрасовке завершилось строительство дворца спорта с одноименным названием. Новый комплекс станет настоящим центром притяжения для местных жителей.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор