Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:25

Город

"Мой район. Навигатор": строительство дворца спорта завершилось в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": строительство дворца спорта завершилось в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": протяженность велодорожек в столице достигла 500 км

Новости часа: ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за ухудшения погодных условий

Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Интервью": Сергей Кузнецов – об архитектуре Москвы через 10 лет

Новости часа: "Сапсаны" начали делать остановку на столичном вокзале "Зеленоград-Крюково"

Жителям столицы сообщили, что показывали в "Лужниках" в рамках МУФ 18 августа

Москвичей пригласили на фестиваль "Цветочный джем"

Москвичам показали ситуацию на дорогах вечером 18 августа

Каждый второй москвич регулярно занимается физическими активностями. А скоро приверженцев здорового образа жизни может стать еще больше, по крайней мере на юго-востоке Москвы.

Так, совсем недавно в Некрасовке завершилось строительство дворца спорта с одноименным названием. Новый комплекс станет настоящим центром притяжения для местных жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика