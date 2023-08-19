"Мой район. Навигатор": строительство дворца спорта завершилось в Некрасовке

Каждый второй москвич регулярно занимается физическими активностями. А скоро приверженцев здорового образа жизни может стать еще больше, по крайней мере на юго-востоке Москвы.

Так, совсем недавно в Некрасовке завершилось строительство дворца спорта с одноименным названием. Новый комплекс станет настоящим центром притяжения для местных жителей.

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