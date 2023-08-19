"Мой район. Навигатор": в столице запустили МЦД-3

Долгожданный подарок для жителей Москвы и Подмосковья. В столице запустили третий Московский центральный диаметр. Это новый сквозной маршрут, проходящий через весь город. МЦД-3 соединяет Зеленоград и Раменское.

Длина маршрута составляет 85 километров. На линии 41 станция, из них с 14 можно будет пересесть на метро, МЦК и БКЛ. Благодаря запуску МЦД-3 свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской линии, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии и северном участке Калужско-Рижской линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

