"Мой район. Навигатор": более 17 тыс заявок подали в сервисе "Вывоз ненужных вещей"

С начала этого года москвичи оставили более 17 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". С помощью этой услуги горожане избавляются от устаревшей бытовой техники и других крупных предметов.

В дальнейшем они отправляются на перерабатывающие предприятия. Благодаря сервису в 2022 году на заводы поступило более тысячи тонн вторсырья. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".