Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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"Мой район. Навигатор": более 17 тыс заявок подали в сервисе "Вывоз ненужных вещей"

"Мой район. Навигатор": более 17 тыс заявок подали в сервисе "Вывоз ненужных вещей"

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С начала этого года москвичи оставили более 17 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". С помощью этой услуги горожане избавляются от устаревшей бытовой техники и других крупных предметов.

В дальнейшем они отправляются на перерабатывающие предприятия. Благодаря сервису в 2022 году на заводы поступило более тысячи тонн вторсырья. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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