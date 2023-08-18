Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:50

Транспорт

"Мой район. Навигатор": Троицкая линия метро откроется в 2024 году

"Мой район. Навигатор": Троицкая линия метро откроется в 2024 году

Новости часа: схема движения восьми автобусных маршрутов изменится в Люберцах с 19 августа

Новости часа: Москва получит около 15 поездов для МЦД-3 и МЦД-4 до 2025 года

Путин поддержал предложение Собянина передать регулирование электротранспорта регионам

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Путин начал заседание Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в Кремле

Путин начал заседание Госсовета по вопросам развития общественного транспорта

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

"Жизнь в большом городе": транспорт

Новости часа: маршрут МЦД-3 стал доступен в навигаторах

Двенадцать минут до МЦК и всего три – до Большой кольцевой линии. Столько времени жители ТиНАО будут тратить на дорогу после открытия Троицкой линии метро, которая должна заработать уже в следующем году.

Движение планируют запустить от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", участок протянется на 25 километров и будет состоять из 11 станций. Будущая станция метро "Корниловская" готова уже на 70%.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика