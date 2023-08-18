"Мой район. Навигатор": Троицкая линия метро откроется в 2024 году

Двенадцать минут до МЦК и всего три – до Большой кольцевой линии. Столько времени жители ТиНАО будут тратить на дорогу после открытия Троицкой линии метро, которая должна заработать уже в следующем году.

Движение планируют запустить от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", участок протянется на 25 километров и будет состоять из 11 станций. Будущая станция метро "Корниловская" готова уже на 70%.

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