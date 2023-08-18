Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:00

Город

"Мой район. Навигатор": экспозиция с куклами СССР открылась в Гостином Дворе

"Мой район. Навигатор": экспозиция с куклами СССР открылась в Гостином Дворе

"Мой район. Навигатор": готовность развязки с улице Верхние Поля составляет 60%

Новости часа: схема движения восьми автобусных маршрутов изменится в Люберцах с 19 августа

Более 40 сортов роз использовали для оформления площадок фестиваля "Цветочный джем"

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

В Гостином Дворе стартовал Всероссийский форум среднего профобразования в рамках МУФ

Более 40 сортов роз использовали для оформления площадки фестиваля "Цветочный джем"

Автомобильное движение на путепроводе на 24-м км Ленинградского шоссе запустят в 2024 году

Движение транспорта в столице оценили в 5 баллов

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Театральные куклы-бибабо, пупсы, головоломки и настольные игры. Все это можно увидеть на выставке детских игрушек на Московском урбанистическом форуме.

Экспозиция проходит в Гостином Дворе, ее открыли Главархив Москвы и Союз частных музеев и коллекционеров. На выставке представлены детские и елочные игрушки времен Российской империи и СССР.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжеты: "Мой район" , Московский урбанистический форум – 2023
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика