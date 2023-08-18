"Мой район. Навигатор": экспозиция с куклами СССР открылась в Гостином Дворе

Театральные куклы-бибабо, пупсы, головоломки и настольные игры. Все это можно увидеть на выставке детских игрушек на Московском урбанистическом форуме.

Экспозиция проходит в Гостином Дворе, ее открыли Главархив Москвы и Союз частных музеев и коллекционеров. На выставке представлены детские и елочные игрушки времен Российской империи и СССР.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

