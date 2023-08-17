"Мой район. Навигатор": посетители МУФ в "Лужниках" смогут узнать о работе спасателей

Хотите попробовать себя в роли инженера, спасателя или эколога? Отправляйтесь на Московский урбанфорум, проходящий в "Лужниках", там сейчас можно примерить на себя любую профессию.

Гости мероприятия в интерактивной форме познакомятся с работой, которую выполняют представители столичных коммунальных служб. Любой желающий сможет, например, создать архитектурно-художественную подсветку для Большого театра, заняться диагностикой участка теплопровода с помощью тепловизора или же научиться оказывать первую помощь.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

