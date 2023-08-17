Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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02:25

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новые речные трамвайчики доставили в Москву из Санкт-Петербурга

"Мой район. Навигатор": новые речные трамвайчики доставили в Москву из Санкт-Петербурга

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Новые речные трамвайчики доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Вместе с судами в столицу привезли и пять новых плавучих причалов. Их изготовили уже на судоверфи в Перми.

Недавно новый 16-метровый плавучий причал установили на Южном речном вокзале, а также на трех набережных: Марка Шагала, Новоданиловской и Нагатинской. Все детали этого оборудования изготовлены из высокопрочной стали. А главное – это полностью российская разработка.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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