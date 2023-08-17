"Мой район. Навигатор": новые речные трамвайчики доставили в Москву из Санкт-Петербурга

Новые речные трамвайчики доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Вместе с судами в столицу привезли и пять новых плавучих причалов. Их изготовили уже на судоверфи в Перми.

Недавно новый 16-метровый плавучий причал установили на Южном речном вокзале, а также на трех набережных: Марка Шагала, Новоданиловской и Нагатинской. Все детали этого оборудования изготовлены из высокопрочной стали. А главное – это полностью российская разработка.

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