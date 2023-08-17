"Мой район. Навигатор": еще 400 электробусов получит Москва до конца года

До конца года по Москве поедут еще 400 электробусов отечественного производства. Это инновационный транспорт на электрической тяге, который курсирует по городским улицам с 2018 года. Электробус не привязан к контактной сети – он заряжается на конечных остановках и в парках.

Современные электробусы могут проехать около 80 километров на одном заряде. В салонах есть электрические отопители, удобная система освещения и прочное напольное покрытие. Кроме того, в скором времени будут запущены и новые экологичные маршруты. Это станет возможным благодаря открытию нового электробусного парка в районе Новокосино.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".