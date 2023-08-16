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Транспорт

"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

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С одной линии на другую – быстро и комфортно. До конца 2023 года завершат строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ.

В том числе, активные работы сейчас идут на станции Большой кольцевой линии "Электрозаводская". Строители сделали подземный коридор длиной почти 100 метров под железной дорогой Казанского направления. Уже смонтировали четыре эскалатора, сейчас завершают монолитные работы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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