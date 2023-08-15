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Общество

"Мой район. Навигатор": жара до 30 градусов ожидается в Москве на неделе

"Мой район. Навигатор": жара до 30 градусов ожидается в Москве на неделе

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Время любоваться алыми августовскими закатами. В ближайшие недели в Москве они будут особенно красивыми.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что это связано с юго-восточным сухим воздухом. В столицу вернулась жара, и можно вдоволь насладиться последним летним месяцем.

Во вторник, 15 августа, воздух прогреется до 28 градусов, местами возможны кратковременные дожди. А во второй половине недели столбики термометров уже поднимутся до 30 градусов, осадков не ожидается.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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