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"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной заканчивается в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной заканчивается в Москве

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В Москве заканчивается благоустройство Воробьевской набережной. К осени одна из популярных прогулочных зон москвичей преобразится: там появятся удобные пешеходные дорожки. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на три километра.

Также там предусмотрят велосипедную дорожку. На набережной разместят скамейки, а на причале появится смотровая площадка с видом на Москву-реку. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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