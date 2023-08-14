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"Мой район. Навигатор": ледовый дворец в Ясеневе готов на 98%
Ледовый дворец в Ясеневе откроется на пять месяцев раньше запланированного срока. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе готов уже на 98%, открыть его планируют в сентябре.
Дворец станет новым центром спортивной жизни района. Там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Комплекс сможет принимать больше 400 человек в смену.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор