"Мой район. Навигатор": ледовый дворец в Ясеневе готов на 98%

Ледовый дворец в Ясеневе откроется на пять месяцев раньше запланированного срока. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе готов уже на 98%, открыть его планируют в сентябре.

Дворец станет новым центром спортивной жизни района. Там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Комплекс сможет принимать больше 400 человек в смену.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

