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"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Ударник" вновь откроется для посетителей
Первый звуковой кинотеатр в СССР и главная фестивальная площадка страны, кинотеатр "Ударник" вновь откроется для посетителей.
В настоящее время согласован проект комплексной реставрации кинотеатра. К работам приступят в 2023 году. Специалисты приведут в порядок фасады здания, его интерьеры, оснастят несколько кинозалов современным оборудованием.
Кроме того, внутри будут кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше обустроят террасу и смотровую площадку. Также специалисты восстановят купол, который исторически открывался над кинозалом.
Масштабная реставрация кинотеатра займет не менее четырех лет. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".