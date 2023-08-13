"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Ударник" вновь откроется для посетителей

Первый звуковой кинотеатр в СССР и главная фестивальная площадка страны, кинотеатр "Ударник" вновь откроется для посетителей.

В настоящее время согласован проект комплексной реставрации кинотеатра. К работам приступят в 2023 году. Специалисты приведут в порядок фасады здания, его интерьеры, оснастят несколько кинозалов современным оборудованием.

Кроме того, внутри будут кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше обустроят террасу и смотровую площадку. Также специалисты восстановят купол, который исторически открывался над кинозалом.

Масштабная реставрация кинотеатра займет не менее четырех лет. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".