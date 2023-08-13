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"Мой район. Навигатор": Музей Николая Островского пригласил на уникальную выставку

"Мой район. Навигатор": Музей Николая Островского пригласил на уникальную выставку

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Музей Николая Островского на Тверской улице пригласил на уникальную выставку, которая посвящена жизни Москвы.

Экспозиция "Москва глазами художников" включила живопись, графику и другие предметы декоративно-прикладного искусства из фондов музея, которые помогут проследить, как менялась столица с 1960-х годов до наших дней.

На выставке представлены фотографии знаменитых сталинских высоток, кадры реконструкции ВДНХ, картины художников с видами Москвы и многое другое.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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