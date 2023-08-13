"Мой район. Навигатор": "Броненосец "Потемкин" впервые показали в кинотеатре на Арбате

Легендарный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" впервые показали в кинотеатре "Художественный" на Арбате.

Старейший в столице кинотеатр открылся в 1909 году. Здание для него построили специально. Проект разработал архитектор Николай Благовещенский. По его замыслу, одноэтажный кинотеатр венчал купол, а в фойе располагался светящийся фонтан. Первые сеансы в "Художественном" длились 10–15 минут.

Через несколько лет здание кинотеатра реконструировал знаменитый Федор Шэхтель. Зрительный зал увеличился и вмещал 900 посетителей. После революции кинотеатр перешел в собственность государства и продолжил свою работу, он не закрывался даже во время Великой Отечественной войны.

До 60-х годов "Художественный" оставался самым большим кинотеатром Москвы. В 2020 году он открылся после масштабной реконструкции. Специалисты укрепили фундамент, заменили кровлю, отремонтировали стены. Фасаду вернули его исторический вид, восстановили декоративные барельефы и вывеску с дореволюционной орфографией.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".