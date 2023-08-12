"Мой район. Навигатор": завершилось строительство Дворца спорта в Некрасовке

В Некрасовке завершилось строительство Дворца спорта с одноименным названием. Новый комплекс станет центром притяжения для местных жителей, так как ранее в районе с населением около ста тысяч человек не было ни одного крупного спортивного сооружения.

Площадь трехэтажного здания с подземным этажом превышает 21 тысячу квадратных метров. Там есть ледовая арена, два бассейна и современные тренировочные залы. В здании также будут залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта.

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