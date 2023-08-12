"Мой район. Навигатор": благоустройство территории станции Поклонная выполнено на 80%

Благоустройство территории около станции Поклонная МЦД-4 выполнено уже на 80%. Так, на улице 1812 года обустраивают сквер, а на Поклонной, где раньше был пустырь с гаражами, появится зона для отдыха. На улице Пырьева сделают новую детскую площадку.

Кроме того, по проекту благоустройства рядом с Поклонной обновят покрытие проезжей части, установят навигационные стеллы, лавочки и урны, а также организуют автомобильную парковку на 600 мест. Основные работы планируют завершить до конца 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".