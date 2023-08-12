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"Мой район. Навигатор": гортензии начали цвести в парке "Сокольники"

"Мой район. Навигатор": гортензии начали цвести в парке "Сокольники"

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В столице начали цвести гортензии. Белоснежные шапки можно увидеть, например, в парке Сокольники. Существует более 600 сортов разных цветов, причем некоторые из них открыли именно в России.

Чтобы еще полюбоваться растениями, можно сходить на фестиваль "Цветочный джем". Он продлится до 10 сентября, до празднования Дня города. В это время в столице можно посмотреть 12 выставочных садов и более 100 тысяч растений.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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