"Мой район. Навигатор": гортензии начали цвести в парке "Сокольники"

В столице начали цвести гортензии. Белоснежные шапки можно увидеть, например, в парке Сокольники. Существует более 600 сортов разных цветов, причем некоторые из них открыли именно в России.

Чтобы еще полюбоваться растениями, можно сходить на фестиваль "Цветочный джем". Он продлится до 10 сентября, до празднования Дня города. В это время в столице можно посмотреть 12 выставочных садов и более 100 тысяч растений.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".