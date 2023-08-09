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"Мой район. Навигатор": шоу экскаваторов проходят в "Лужниках" в рамках МУФ

"Мой район. Навигатор": шоу экскаваторов проходят в "Лужниках" в рамках МУФ

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Шоу экскаваторов проходят в спорткомплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума.

Машинисты демонстрируют способности разрезать яблоко ножом, прикрепленным к ковшу, открывать стеклянную бутылку газированной воды и разливать ее содержимое по бокалам, а также закрывать спичечный коробок зубом ковша. Все эти фокусы мастера проделывают за считанные минуты.

Выступления будут проходить до 27 августа по пятницам и воскресеньям. Зрителей ждут каждый час с 11:00 до 17:30.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжеты: Московский урбанистический форум – 2023 , "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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