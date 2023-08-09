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Транспорт

"Мой район. Навигатор": все больше москвичей начали пересаживаться на БКЛ

"Мой район. Навигатор": все больше москвичей начали пересаживаться на БКЛ

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Запуск Большой кольцевой линии преобразил жизнь Московского метрополитена. Многие востребованные станции существенно разгрузились, потому что все больше пассажиров пересаживаются на БКЛ. Например, на 40% свободнее стал вход на станцию "Сокольники" и на 30% – на "Калужскую". В то же время Кольцевая линия разгрузилась на 23%.

Кроме того, благодаря запуску БКЛ разгрузились станции "Савеловская", "Нижегородская" и "Авиамоторная". На некоторых маршрутах свободнее стало и в наземном транспорте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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