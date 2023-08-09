03:15Транспорт
"Мой район. Навигатор": все больше москвичей начали пересаживаться на БКЛ
Запуск Большой кольцевой линии преобразил жизнь Московского метрополитена. Многие востребованные станции существенно разгрузились, потому что все больше пассажиров пересаживаются на БКЛ. Например, на 40% свободнее стал вход на станцию "Сокольники" и на 30% – на "Калужскую". В то же время Кольцевая линия разгрузилась на 23%.
Кроме того, благодаря запуску БКЛ разгрузились станции "Савеловская", "Нижегородская" и "Авиамоторная". На некоторых маршрутах свободнее стало и в наземном транспорте.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор