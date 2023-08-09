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"Мой район. Навигатор": первый звуковой кинотеатр в СССР отреставрируют в Москве

"Мой район. Навигатор": первый звуковой кинотеатр в СССР отреставрируют в Москве

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Первый звуковой кинотеатр в СССР – "Ударник" – снова распахнет свои двери для посетителей. Уже согласован проект комплексной реставрации кинотеатра. Все работы начнутся в этом году.

Здание, построенное по проекту архитектора Бориса Иофана в стиле конструктивизма, полностью преобразится. Мастера приведут в порядок фасады кинотеатра и его интерьеры, а также оснастят несколько кинозалов современным оборудованием. Кроме того, внутри будут кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше обустроят террасу и смотровую площадку. Специалисты восстановят купол, который исторически открывался над кинозалом. Масштабная реставрация кинотеатра займет не менее четырех лет.

Кинотеатр "Ударник" открылся в 1931 году, на тот момент это был самый крупный кинотеатр в СССР и первый, в котором можно было транслировать звуковые фильмы. Здесь проходили московские кинофестивали, "Ударник" не прекращал свою работу даже в годы Великой отечественной войны.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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