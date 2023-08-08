"Мой район. Навигатор": мост соединит набережные Пресненскую и Тараса Шевченко

Новый мост соединит столичные набережные Пресненскую и Тараса Шевченко. Сооружение построят рядом с деловым центром "Москва-Сити". Его протяженность составит 453 метра. Проект планировки территории уже одобрен. Помимо моста, появятся тротуары, переходы и светофоры.

Рядом с новой переправой также благоустроят и территорию. Кроме того, планируется реконструировать Дорогомиловский мост. Все это позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки.

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