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"Мой район. Навигатор": более 2 тысяч исторических зданий обновили в Москве

"Мой район. Навигатор": более 2 тысяч исторических зданий обновили в Москве

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В Москвы реализуется крупнейшая в истории города программа реставрации памятников архитектуры. Начиная с 2011 года в столице было обновлено более 2 тысяч исторических зданий. Среди них – несколько построек в Денежном переулке, включая усадьбу Лодыженских – Загряжских – Рукавишниковых, два здания ансамбля городской усадьбы XIX века Сергея Берга, одноэтажный дом Поливанова и дом Бройдо – Бурдакова, где в настоящий момент находится посольство Республики Чили.

Многие декоративные элементы этого особняка были утрачены, но реставраторы смогли восстановить их по историческим документам. На финальном этапе здание окрасили в исторический желтый цвет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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