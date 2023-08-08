"Мой район. Навигатор": более 2 тысяч исторических зданий обновили в Москве

В Москвы реализуется крупнейшая в истории города программа реставрации памятников архитектуры. Начиная с 2011 года в столице было обновлено более 2 тысяч исторических зданий. Среди них – несколько построек в Денежном переулке, включая усадьбу Лодыженских – Загряжских – Рукавишниковых, два здания ансамбля городской усадьбы XIX века Сергея Берга, одноэтажный дом Поливанова и дом Бройдо – Бурдакова, где в настоящий момент находится посольство Республики Чили.

Многие декоративные элементы этого особняка были утрачены, но реставраторы смогли восстановить их по историческим документам. На финальном этапе здание окрасили в исторический желтый цвет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".