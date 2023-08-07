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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самце носухи Сниффе из столичного зоопарка

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самце носухи Сниффе из столичного зоопарка

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В Московском зоопарке появился самец носухи по кличке Снифф, ранее его изъяли у контрабандистов. На данный момент Сниффу пять лет, которые он, скорее всего, провел в неволе, находясь в небольшой клетке.

После получения животного, ветеринары оказали ему необходимую помощь и выпустили в просторный вольер, где он начал восстанавливаться. Снифф питается яблоками, виноградом, бананами, овощами, мясом и насекомыми.

Отмечается, что животное уже адаптировалось к новой обстановке. По словам ветеринаров, Снифф пребывает в хорошем настроении, для него были созданы комфортные условия и единственное, чего ему не хватает – это компании, но сотрудники зоопарка уже работают над этим.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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