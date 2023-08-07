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"Мой район. Навигатор": около тысячи круизных теплоходов отплыли с речных вокзалов Москвы

"Мой район. Навигатор": около тысячи круизных теплоходов отплыли с речных вокзалов Москвы

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За последние 3 месяца с речных вокзалов столицы в плаванье отправились около 1 000 круизных теплоходов. С Северного речного вокзала ежедневно отходит от 6 до 10 судов. Помимо этого, порт популярен среди москвичей и для прогулок.

На Южном речном вокзале тоже прошла реконструкция, рядом с обновленным зданием благоустроили набережную, поменяли ограждение, установили скамейки, очистили акваторию Москвы-реки и выполнили другие работы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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