Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:10

Транспорт

"Мой район. Навигатор": после реконструкции станция Крюково станет частью МЦД-3

"Мой район. Навигатор": после реконструкции станция Крюково станет частью МЦД-3

Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты

Штрафы за превышение "средней скорости" могут вернуть в РФ

Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Петербурга

Володин заявил, что замена автомобилей для чиновников начнется с сентября

Аэропорт "Внуково" временно ограничил прием и выпуск самолетов

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро

Строительство станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро вышло на финишную прямую

После реконструкции станция Крюково станет частью третьего Московского центрального диаметра и превратится в современный трехуровневый вокзал.

Согласно проекту, около вокзала Крюково разместится станция высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Территорию вокруг вокзала приводят в порядок. Там заменяют асфальт, устанавливают новые фонари и обустраивают парковки.

Общая протяженность МЦД-3 достигнет 85 километров, на нем расположится 41 станция. После открытия D3 время в пути жителей столицы и Подмосковья сократится в половину. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика