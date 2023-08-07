"Мой район. Навигатор": после реконструкции станция Крюково станет частью МЦД-3

После реконструкции станция Крюково станет частью третьего Московского центрального диаметра и превратится в современный трехуровневый вокзал.

Согласно проекту, около вокзала Крюково разместится станция высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Территорию вокруг вокзала приводят в порядок. Там заменяют асфальт, устанавливают новые фонари и обустраивают парковки.

Общая протяженность МЦД-3 достигнет 85 километров, на нем расположится 41 станция. После открытия D3 время в пути жителей столицы и Подмосковья сократится в половину. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".