"Мой район. Навигатор": павильон ВДНХ "Атом" построили на глубине метро

На станции "Пыхтино" завершается монтаж витражных конструкций. Дизайн выполнен в воздушной тематике.

Павильон ВДНХ построили на глубине метро. Им стал научно-технологический выставочный комплекс в мире под названием "Атом".

Его откроют на Площади Промышленности этой осенью. Сейчас в здании завершается масштабная реконструкция.

Его посетители узнают об истории и главных достижениях атомной отрасли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".