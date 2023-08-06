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"Мой район. Навигатор": павильон ВДНХ "Атом" построили на глубине метро
На станции "Пыхтино" завершается монтаж витражных конструкций. Дизайн выполнен в воздушной тематике.
Павильон ВДНХ построили на глубине метро. Им стал научно-технологический выставочный комплекс в мире под названием "Атом".
Его откроют на Площади Промышленности этой осенью. Сейчас в здании завершается масштабная реконструкция.
Его посетители узнают об истории и главных достижениях атомной отрасли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор