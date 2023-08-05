"Мой район. Навигатор": более 200 бахчевых точек открылось в столице

В столице открылись бахчевые развалы. Это более 200 специально обустроенных ларьков с арбузами и дынями. Они будут работать до 1 октября в каждом округе Москвы. Больше всего торговых точек находится в Южном, Юго-Западном и Западном округах столицы.

Продукты приехали из Краснодара, Дагестана, Ростова-на Дону, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани. Каждую партию внимательно исследуют, а заключение выносит Роспотребнадзор.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".