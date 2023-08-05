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"Мой район. Навигатор": более 200 бахчевых точек открылось в столице

"Мой район. Навигатор": более 200 бахчевых точек открылось в столице

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В столице открылись бахчевые развалы. Это более 200 специально обустроенных ларьков с арбузами и дынями. Они будут работать до 1 октября в каждом округе Москвы. Больше всего торговых точек находится в Южном, Юго-Западном и Западном округах столицы.

Продукты приехали из Краснодара, Дагестана, Ростова-на Дону, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани. Каждую партию внимательно исследуют, а заключение выносит Роспотребнадзор.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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