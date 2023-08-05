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"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" представит 12 выставочных проектов

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" представит 12 выставочных проектов

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В Москве идет фестиваль "Цветочный джем". В этом году москвичи и гости столицы могут увидеть 35 тысяч однолетних и 45 тысяч многолетних растений, а также пять тысяч кустарников – их высадили в столице специально для этого мероприятия.

Кроме того, ведущие российские дизайнеры и архитекторы подготовили 12 выставочных проектов. На Новой площади появилась галерея с ажурной крышей из вьющихся плющей и яркими композициями из цветущих гортензий. А на Биржевой площади гостей ждет выставочный сад в виде естественного водоема с выпрыгивающей из него стаей серебристых рыб.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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