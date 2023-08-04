"Мой район. Навигатор": синоптики предупредили о жаркой погоде в выходные в столице

В выходные, 5 и 6 августа, ожидается сухая и солнечная погода. В субботу, 5 августа, температура воздуха днем дойдет до 31 градуса. Воскресенье, 6 августа, станет еще жарче – термометры покажут 33 градуса тепла.

После заката температурные значения будут держаться на отметке в районе 20 градусов. По словам синоптиков, такие ночи следует называть "тропическими". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".