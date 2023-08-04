Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:35

Общество

"Мой район. Навигатор": синоптики предупредили о жаркой погоде в выходные в столице

"Мой район. Навигатор": синоптики предупредили о жаркой погоде в выходные в столице

Новости часа: московских водителей предупредили об ухудшении погоды в столице

Синоптики предупредили, что гроза возможна в столице до позднего вечера 3 августа

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Новости часа: кровля цеха по производству аккумуляторов обрушилась в Воскресенске

Гроза ожидается в столице вечером 3 августа

"Актуальный репортаж": ученые заявили, что смерчи в Москве могут стать обычным явлением

Эксперты рассказали, как отличить контрафактное оливковое масло

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 4 августа

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

В выходные, 5 и 6 августа, ожидается сухая и солнечная погода. В субботу, 5 августа, температура воздуха днем дойдет до 31 градуса. Воскресенье, 6 августа, станет еще жарче – термометры покажут 33 градуса тепла.

После заката температурные значения будут держаться на отметке в районе 20 градусов. По словам синоптиков, такие ночи следует называть "тропическими". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
обществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика