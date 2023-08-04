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Транспорт

"Мой район. Навигатор": рабочие завершили монолитные работы на станции метро "Лианозово"

"Мой район. Навигатор": рабочие завершили монолитные работы на станции метро "Лианозово"

В Москве завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

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Кофе с шоколадом – именно такую цветовую гамму будет напоминать дизайн новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Лианозово". Платформы украсят подвесные светильники, а наземные павильоны сделают салатовыми. Известно, что на данный момент рабочие завершают архитектурную отделку.

В настоящее время на станции "Лианозово" завершены монолитные работы в полном объеме, ведутся отделочные работы пассажирской зоны, а также обустройство технических помещений. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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