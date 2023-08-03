"Мой район. Навигатор": пассажиропоток Крюкова вырастет до 13 тыс после реконструкции

Быстрые пересадки между разными видами городского транспорта, комофортные платформы и широкий подземный переход. Пассажиропоток станции Крюково вырастет до 13 тысяч человек после реконструкции.

В настоящий момент этот показатель не превышает 7 тысяч. Станция станет частью третьего центрального диаметра и превратится в современный трехуровневый вокзал.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".