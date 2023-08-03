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Транспорт

"Мой район. Навигатор": территорию вокруг станции "Окружная" благоустроили

"Мой район. Навигатор": территорию вокруг станции "Окружная" благоустроили

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Территория возле самого крупного городского вокзала на севере Москвы становится все удобнее для горожан. Транспортный хаб обслуживает жителей сразу четырех районов: Бескудниковского, Тимирязевского, Отрадного и Марфина, а это почти четыреста тысяч человек.

В настоящий момент благоустраиваются ведущие к "Окружной" Локомотивный и Нововладыкинский проезды, ремонт выполнен уже на 70%.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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