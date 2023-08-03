"Мой район. Навигатор": территорию вокруг станции "Окружная" благоустроили

Территория возле самого крупного городского вокзала на севере Москвы становится все удобнее для горожан. Транспортный хаб обслуживает жителей сразу четырех районов: Бескудниковского, Тимирязевского, Отрадного и Марфина, а это почти четыреста тысяч человек.

В настоящий момент благоустраиваются ведущие к "Окружной" Локомотивный и Нововладыкинский проезды, ремонт выполнен уже на 70%.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".