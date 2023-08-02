"Мой район. Навигатор": церковь Всех Святых отреставрируют в Красносельском районе

В Красносельском районе отреставрируют церковь Всех Святых. Она находится на территории Алексеевского монастыря – древнейшей женской обители Москвы.

Город выделил специальную субсидию на реставрацию храма. Специалисты уже провели научно-исследовательские работы и приступили к созданию подробного проекта реставрации. Двухэтажную церковь с одним куполом и колокольней построили в 1891 году под руководством архитектора Александра Никифорова.

В советские годы в здании церкви располагались светские учреждения, был даже завод по производству зонтиков. Многие элементы декора были утрачены. Теперь специалисты тщательно отреставрируют весь архитектурный ансамбль и внутреннее убранство.

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