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"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" откроют на площади Промышленности на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" откроют на площади Промышленности на ВДНХ

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Новый павильон ВДНХ, который построили на глубине метро, откроют осенью. Это будет самый современный научно-технологический выставочный комплекс в мире под названием "Атом". Павильон "Атом" – это уникальное архитектурное сооружение, где есть четыре надземных и три подземных этажа. Его откроют на Площади Промышленности.

Сейчас в здании завершается масштабная реконструкция. Посетители узнают об истории и главных достижениях атомной отрасли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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