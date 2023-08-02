"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" откроют на площади Промышленности на ВДНХ

Новый павильон ВДНХ, который построили на глубине метро, откроют осенью. Это будет самый современный научно-технологический выставочный комплекс в мире под названием "Атом". Павильон "Атом" – это уникальное архитектурное сооружение, где есть четыре надземных и три подземных этажа. Его откроют на Площади Промышленности.

Сейчас в здании завершается масштабная реконструкция. Посетители узнают об истории и главных достижениях атомной отрасли. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".