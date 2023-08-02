"Мой район. Навигатор": монтаж витражных конструкций завершился на станции "Пыхтино"

Строительство Солнцевской линии метро на участке от "Рассказовки" до "Внуково" близится к концу. Так, на станции "Пыхтино" завершился монтаж витражных конструкций. Через эти окна пассажиры смогут любоваться на реку Ликову.

Дизайн станции выполнен в воздушной тематике – после завершения всех работ на стенах будут красоваться алюминиевые панели с изображением отечественных самолетов. Как предполагается, станцией "Пыхтино" будут пользоваться 11 тысяч человек в сутки, а к 2030 году пассажиропоток увеличится вдвое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".