"Мой район. Навигатор": история Театра на Таганке

На месте современного Театра на Таганке раньше располагались мучные ряды, а потом кинотеатр. С XVII века в этом районе жили булочники и торговцы хлебом. Было множество разнообразных магазинов и лавок. А в 1912 году архитектор Густав Гельрих построил здание для одного из первых в Москве синематографов. Он назывался "Вулкан".

Гельриху удалось соединить разные стили – неоклассицизм и модерн. После революции в этом здании уже расположился театр, однако коллективы в течении нескольких десятилетий постоянно сменяли друг друга. Здесь выступали артисты Малого театра, Вахтанговского и другие. А в 1964 году Театр на Таганке возглавил актер и режиссер Юрий Любимов. Его первый спектакль "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольда Брэхта сразу стал сенсацией. Молодые выпускники Щукинского училища играли в непривычной для советского театра манере. На сцене сочетались гротеск и реализм, песни и злободневные шутки.

У входа в здание перед началом спектаклей выстраивались огромные очереди. На одной сцене можно было увидеть Валерия Золотухина, Леонида Филатова, Аллу Демидову, Николая Губенко, Вениамина Смехова и других знаменитых артистов. В 1971 году Любимов выпустил спектакль "Гамлет" с Владимиром Высоцким в заглавной роли, который стал символом эпохи.

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