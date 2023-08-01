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"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на экскурсии по исторической части столицы

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на экскурсии по исторической части столицы

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Фонд капитального ремонта приглашает жителей и гостей столицы на авторские экскурсии по исторической Москве. Победитель конкурса "Московский гид", москвовед Георгий Макеев расскажет о самых интересных домах района, их легендарных жильцах, а еще о том, как особняки и доходные дома преобразились после реставрации и ремонта.

Экскурсии пройдут в рамках Московского урбанистического форума. Всего будет пять встреч: 2, 8, 15, 29 августа, а также 5 сентября. Все познавательные прогулки стартуют в одно и тоже время – в 12:00 возле доходного дома Сидамона-Эристова.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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