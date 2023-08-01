"Мой район. Навигатор": жителей столицы пригласили на выставку в Музей Москвы

Музей Москвы приглашает на выставку "Николай Рахманов. Цвет московской фотографии". В экспозиции представлено более 200 работ из архива известного фотохудожника.

Рахманов объехал весь мир, много фотографировал европейские города, но главным героем его творчества всегда оставалась Москва. Гости увидят работы в самых разных жанрах – пейзажи, хроники городской жизни, виды архитектуры, панорамы. Рахманова по праву называли патриархом цветной фотографии. Его авторский почерк – это съемки с высоты. Для того, чтобы запечатлеть Кремль, он даже поднимался на колокольню Ивана Великого.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".