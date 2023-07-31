Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:50

Город

"Мой район. Навигатор": зону отдыха с фонтаном открыли в парке "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Навигатор": зону отдыха с фонтаном открыли в парке "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Навигатор": дом Розенфельда отреставрируют в центре Москвы

"Мой район. Навигатор": как развивается транспортная система на юге Москвы

Жителям столицы рассказали о том, какую работу проводят "Россети" в Москве

Часть улиц в центре столицы перекроют 30 июля

Эксперты рассказали о повышении цен на недвижимость в столице после открытия БКЛ

"Мой район. Навигатор": Москва стала лидером Европы по числу отреставрированных усадеб

"Мой район. Навигатор": водоемы благоустраивают в районах Москвы

"Мой район. Навигатор": в Москве проходит фестиваль "Цветочный джем"

"Мой район. Навигатор": платформы "Плющево" на МЦД-3 приготовили к запуску наземного метро

В парке "Покровское-Стрешнево" открыли новую зону отдыха с фонтаном. Площадь водного комплекса – более 100 квадратных метров. Он имеет оригинальную форму, изгибы его чаши делают ее похожей на небольшой водоем.

В зоне отдыха установлены четыре лавочки. Отсюда можно подняться к пикниковым точкам и спуститься к кафе, а также пройти к обновленным волейбольным полям. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика