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"Мой район. Навигатор": дом Розенфельда отреставрируют в центре Москвы

"Мой район. Навигатор": дом Розенфельда отреставрируют в центре Москвы

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В Замоскворечье ремонтируют дом, построенный по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Шестиэтажное жилое здание в стиле советского неоклассицизма возвели в 1938 году.

Архитектор использовал мотивы итальянского ренессанса. Для проведения капитального ремонта исторического дома был разработан индивидуальный проект, а все работы разбили на этапы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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