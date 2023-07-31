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"Мой район. Навигатор": как развивается транспортная система на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": как развивается транспортная система на юге Москвы

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С каждым годом транспортная доступность районов на юге Москвы улучшается, появляются новые станции метро. За последние 10 лет изменились Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, районы Царицыно и Москворечье-Сабурово. Здесь живут более 450 тысяч человек.

Восточное и Западное Бирюлево соединила эстакада через Павелецкое направление Московской железной дороги. Развивается и рельсовый транспорт – на юге Москвы проходит МЦД-2. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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